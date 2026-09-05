Киев соврал о «перемирии» и дождался «Цирконов» по металлургическому комбинату

Украинское военно-политическое руководство посчитало, что своим вбросом о «приказе командования по введению режима перемирия с 5 по 8 сентября» сможет перехитрить Москву и остановит ту систематическую боевую работу, которая ведут российские Вооружённые силы.
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