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Аргументы и Факты

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Болезненный ответ для США: Иран жёстко наказал боевые корабли в проливе

Болезненный ответ для США: Иран жёстко наказал боевые корабли в проливе

Американцы заявили о потоплении иранского танкера M/T Kylo в районе Ормузского пролива. КСИР, в свою очередь, сообщил об атаках на авианосец и эсминец США, участвующих в морской блокаде.

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