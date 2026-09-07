Болезненный ответ для США: Иран жёстко наказал боевые корабли в проливе

Американцы заявили о потоплении иранского танкера M/T Kylo в районе Ормузского пролива. КСИР, в свою очередь, сообщил об атаках на авианосец и эсминец США, участвующих в морской блокаде.
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