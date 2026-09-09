Суд ЕС отклонил иск Венгрии против использования доходов от активов России

© Marko Djurica/Reuters Генеральный суд ЕС отклонил иск Венгрии против решения направлять доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины, заявив об отсутствии соответствующей юрисдикции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дочь Даны Борисов...
- Times: суд по "Се...
- В Чите подросток ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым