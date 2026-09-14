Вице-премьер Чернышенко: к 2030 энергопотребление дата-центров утроится

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на лекции в Екатеринбурге заявил, что энергопотребление центров обработки данных для ИИ возрастет с 155 до 465 тераватт-часов к 2030 году.
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