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Царьград

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Вице-премьер Чернышенко: к 2030 энергопотребление дата-центров утроится

Вице-премьер Чернышенко: к 2030 энергопотребление дата-центров утроится

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на лекции в Екатеринбурге заявил, что энергопотребление центров обработки данных для ИИ возрастет с 155 до 465 тераватт-часов к 2030 году.

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