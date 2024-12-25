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Рождественский переполох: чем закончился набег "серых волков" в Тихий океан

Рождественский переполох: чем закончился набег "серых волков" в Тихий океан

В 1944 году немецкие подводники решили поохотиться на суда союзников возле Австралии. Поскольку этот регион считался относительно спокойным, систему конвоев там отменили, что открывало перед «серыми волками» Деница прекрасные перспективы.

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