Суд изъял у экс-главы Плеса Шевцова объекты на 1 млрд рублей

Приволжский районный суд Ивановской области 11 сентября 2026 года решил изъять в доход государства два объекта недвижимости и корпоративные доли у семьи экс-главы Плеса Алексея Шевцова, признанного иностранным агентом, в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.