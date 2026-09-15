Суд изъял у экс-главы Плеса Шевцова объекты на 1 млрд рублей

Приволжский районный суд Ивановской области 11 сентября 2026 года решил изъять в доход государства два объекта недвижимости и корпоративные доли у семьи экс-главы Плеса Алексея Шевцова, признанного иностранным агентом, в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ ФАДН: большинство...
- АС Генерал Рохлин за...
- Груздев сообщил о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым