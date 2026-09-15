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Царьград

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Суд изъял у экс-главы Плеса Шевцова объекты на 1 млрд рублей

Суд изъял у экс-главы Плеса Шевцова объекты на 1 млрд рублей

Приволжский районный суд Ивановской области 11 сентября 2026 года решил изъять в доход государства два объекта недвижимости и корпоративные доли у семьи экс-главы Плеса Алексея Шевцова, признанного иностранным агентом, в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

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