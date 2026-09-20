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Мировое обозрение

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ЦИК: «Единая Россия» набирает 57,02% после обработки 23,39% протоколов

ЦИК: «Единая Россия» набирает 57,02% после обработки 23,39% протоколов

После обработки 23,39% протоколов участковых комиссий «Единая Россия» удерживает лидерство на выборах в Госдуму по федеральному округу с результатом 57,02% голосов.

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