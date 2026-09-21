Новые геофизические данные указывают на скрытые камеры за гробницей Тутанхамона

В египетской Долине царей завершен новый этап аппаратных исследований гробницы Тутанхамона. Команда специалистов под руководством бывшего министра по делам древностей Египта Мамдуха Эльдамати опубликовала отчет «Археогеофизический обзор и оценка структуры и морфологии гробницы Тутанхамона (KV 62) (Захоронение Нефертити? IV)».
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