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Квартира, дом, дача

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Плотник построил крутой крошечный дом со скрытой ванной на террасе

Плотник построил крутой крошечный дом со скрытой ванной на террасе

Когда возникает необходимость в строительстве собственного дома, профессиональные навыки становятся как нельзя кстати, ведь можно не то только сэкономить значительную сумму, но и сделать все в лучшем виде.

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Комментарии
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Николай Сопляков
эх, их бы в нашу среднюю полосу. Здесь дом из папиросной бумаги не прокатит.
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10 час.
Элеонора Коган
Талант ест талант!!!И у жены и у мужа просто Дар Божий!!!!И сына родили и кошечку завели!!! Уникальны домик!!!!Счастья ребятам!!!!
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13 мин.

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