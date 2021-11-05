Комсомольская правда

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Экономист сообщила, что часть иностранцев перестанут получать пенсии в России с 2023 года

Экономист сообщила, что часть иностранцев перестанут получать пенсии в России с 2023 года

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что иностранные граждане, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, продолжают получать пенсию до нового срока предоставления необходимых документов.

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