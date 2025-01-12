Что изменилось в Горно-Алтайске с тех пор, как глава «Сбера» поругался с таксистом в местном аэропорту?

«Сбер» в 2024 году стал единственным владельцем аэропорта Горно-Алтайска. Недалеко от него расположен горнолыжный курорт Манжерок, который Греф намерен сделать лучшим курортом в мире, и запустил туда свое, сберовское такси.
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