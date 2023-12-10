Российские ЗРК смогут противостоять американским F-16: экспертное мнение Ольга ВайленкоРоссийские дальнобойные зенитные управляемые ракеты 40Н6 комплексов С-400 обладают выдающейся эффективностью, способной противостоять запланированным к поставке Украине истребителям F-16.
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