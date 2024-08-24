В Колпино школьнику сломали нос из-за смартфона за 8 тысяч рублей В нападении участвовали двое. Произошло это 18 августа.
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В Колпино школьнику сломали нос из-за смартфона за 8 тысяч рублей В нападении участвовали двое. Произошло это 18 августа.