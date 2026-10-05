Тайна Альцгеймера раскрыта: почему ваш кишечник может быть виноват в потере памяти

Долгое время болезнь Альцгеймера считалась загадкой, связанной исключительно с головным мозгом. Но новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, переворачивает наше представление о ней.
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