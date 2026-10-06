Безопасность начинается с диалога: в Чистополи обсудили вопросы профилактики экстремизма

Как защитить подрастающее поколение от влияния радикальных идей и научить их распознавать угрозы в современном мире? Эти вопросы стали главными на встрече «Территория безопасности», которая прошла в стенах Каргалинской гимназии Чистопольского района.
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