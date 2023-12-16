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Премьер Эстонии Каллас: необходимо увеличить инвестиции в европейскую оборону

Премьер Эстонии Каллас: необходимо увеличить инвестиции в европейскую оборону

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости увеличения инвестиций в европейскую оборонную промышленность для укрепления военной устойчивости Евросоюза и поддержки Украины.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Удивительно слышать от голодранцев об необходимости увеличения инвестиций в европейскую оборонную промышленность. Кая Каллас лучше бы подумала о своей стране и своём народе; где она найдет дополнительные деньги на облуживание этих потребностей или опять надеяться на Германию и Францию? С такими странами-халявщиками, ЕС  долго не протянет. И поделом!
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1 д.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Это, рубленное топором существо , издалека похожее на женщину, мне нравится все больше и больше! Чем-то напоминает главгинеколоХа всея европки, такая себе, -  микро фон Дыр... И если урсула без единого выстрела оставила европку без оружия, то КАЛас - без последних труселей и без того тощих эстов. Пора ей присвоить звание &quot;ефрейтора&quot; СВР. 😂😂😂
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17 час.

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