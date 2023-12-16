Премьер Эстонии Каллас: необходимо увеличить инвестиции в европейскую оборону

Svetlana Kuzmina

Удивительно слышать от голодранцев об необходимости увеличения инвестиций в европейскую оборонную промышленность. Кая Каллас лучше бы подумала о своей стране и своём народе; где она найдет дополнительные деньги на облуживание этих потребностей или опять надеяться на Германию и Францию? С такими странами-халявщиками, ЕС долго не протянет. И поделом!