Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости увеличения инвестиций в европейскую оборонную промышленность для укрепления военной устойчивости Евросоюза и поддержки Украины.
Премьер Эстонии Каллас: необходимо увеличить инвестиции в европейскую оборону
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Удивительно слышать от голодранцев об необходимости увеличения инвестиций в европейскую оборонную промышленность. Кая Каллас лучше бы подумала о своей стране и своём народе; где она найдет дополнительные деньги на облуживание этих потребностей или опять надеяться на Германию и Францию? С такими странами-халявщиками, ЕС долго не протянет. И поделом!
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1 д.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Это, рубленное топором существо , издалека похожее на женщину, мне нравится все больше и больше! Чем-то напоминает главгинеколоХа всея европки, такая себе, - микро фон Дыр... И если урсула без единого выстрела оставила европку без оружия, то КАЛас - без последних труселей и без того тощих эстов. Пора ей присвоить звание "ефрейтора" СВР. 😂😂😂
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17 час.
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