Индия предложила план перемирия на Украине из трех пунктов

Индия предложила план перемирия, предусматривающий прекращение атак на инфраструктуру и обеспечение стабильного судоходства в Черном море.
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