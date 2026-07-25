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Daily Storm

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The Sun: В Британии двое пьяных солдат угнали бронемашину и устроили погром на улице

The Sun: В Британии двое пьяных солдат угнали бронемашину и устроили погром на улице

Журналисты сообщили, что военнослужащие протаранили чужие автомобили на 15-тонном гусеничном «Бульдоге»В британской деревне Перхэм-Даун двое пьяных солдат устроили серьезное происшествие, угнав из своей воинской части гусеничную бронемашину Bulldog.

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