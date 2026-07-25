The Sun: В Британии двое пьяных солдат угнали бронемашину и устроили погром на улице

Журналисты сообщили, что военнослужащие протаранили чужие автомобили на 15-тонном гусеничном «Бульдоге»В британской деревне Перхэм-Даун двое пьяных солдат устроили серьезное происшествие, угнав из своей воинской части гусеничную бронемашину Bulldog.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии