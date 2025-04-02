Работу 81 иностранного СМИ ограничили в России в 2024 году

Работу 81 иностранного СМИ на территории России запретила Генеральная прокуратура в 2024 году. Об этом в среду, 2 апреля, в ходе очередного пленарного заседания Совета Федерации заявил руководитель ведомства Игорь Краснов.
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