Засекреченное циклопическое сооружение на месте Александровской колонны в начале 19 века Вот скандально известная картина художника Григория Гагарина, претендующая на подтверждение официальной версии, где изображена колонна в лесах: Здесь нет никаких указаний на установку и, соответственно, изготовление колонны.
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Автор погружён в тему и уже давно. Конечно можно написать комментарий как бы ни о чём, для "галочки", но это не по мне. Пожелание автору; впредь, рассуждая о возможных развитых цивилизациях на Земле, не следует говорить, что вот есть нечто, похожее на космодром. Ибо для действительно развитой цивилизации ракетный способ передвижения слишком примитивен.
Зазеркалье существует.