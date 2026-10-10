Засекреченное циклопическое сооружение на месте Александровской колонны в начале 19 века Вот скандально известная картина художника Григория Гагарина, претендующая на подтверждение официальной версии, где изображена колонна в лесах: Здесь нет никаких указаний на установку и, соответственно, изготовление колонны.