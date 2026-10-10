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Славянская доктрина

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Засекреченное циклопическое сооружение на месте Александровской колонны в начале 19 века

Засекреченное циклопическое сооружение на месте Александровской колонны в начале 19 века

Засекреченное циклопическое сооружение на месте Александровской колонны в начале 19 века Вот скандально известная картина художника Григория Гагарина, претендующая на подтверждение официальной версии, где изображена колонна в лесах:   Здесь нет никаких указаний на установку и, соответственно, изготовление колонны.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя евгений тимофеев
евгений тимофеев

Автор погружён в тему и уже давно. Конечно можно написать комментарий как бы ни о чём, для "галочки", но это не по мне. Пожелание автору; впредь, рассуждая о возможных развитых цивилизациях на Земле, не следует говорить, что вот есть нечто, похожее на космодром. Ибо для действительно развитой цивилизации ракетный способ передвижения слишком примитивен.