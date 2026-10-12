Мошенники стали запугивать российских родителей потерей пособий

Злоумышленники имитируют звонки от Социального фонда и выманивают сбережения Платформа "Мошеловка" Народного фронта предупредила о новой мошеннической схеме, нацеленной на родителей: злоумышленники пытаются выманить деньги под предлогом сохранения детских пособий.
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