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Расследование началось: "Поезд смерти" стал ловушкой для 125 детей участников СВО

Расследование началось: "Поезд смерти" стал ловушкой для 125 детей участников СВО

Утром выпила таблетку от температуры - вечером умерла. 12-летняя девочка из ЛНР, которой посчастливилось отправиться в лагерь вместе с друзьями, трагическим образом погибла по вине взрослых, проявивших халатность.

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