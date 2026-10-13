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ОАЭ, Таиланд и Грузия стали лидерами по спросу россиян на зарубежную недвижимость

ОАЭ, Таиланд и Грузия стали лидерами по спросу россиян на зарубежную недвижимость

Объединенные Арабские Эмираты возглавили рейтинг стран, в которых россияне чаще всего приобретали недвижимость в третьем квартале 2026 года.

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