Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Сенегала

Пекин, 4 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел переговоры с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года и совершения государственного визита в Китай.