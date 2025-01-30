Проспект Карла Маркса в Омске вошел в десятку самых дорогих торговых улиц России. Максимальные ставки аренды здесь достигают 27 тыс.
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Проспект Карла Маркса в Омске вошел в десятку самых дорогих торговых улиц России. Максимальные ставки аренды здесь достигают 27 тыс.