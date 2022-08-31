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В Кореновском районе Краснодарского края полицейские проводят мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2022» сотрудники ОНК ОМВД России по Кореновскому району совместно с представителями казачества и муниципальной власти провели рейды, направленные на выявление и уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений.

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