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Тест на IQ, справиться за 12 секунд абсолютно невозможно. Догадаетесь, что не так с этой картинкой?

Тест на IQ, справиться за 12 секунд абсолютно невозможно. Догадаетесь, что не так с этой картинкой?

Солидный тест для солидных умов! Эта головоломка проверит ваши мыслительные способности и наблюдательность и, как следствие, укрепит связь между клетками мозга, повысит сообразительность и даже поможет при проблемах с кратковременной памятью.

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