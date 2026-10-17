Президент России Владимир Путин поручил правительству направить регионам не менее 100 млрд рублей из федерального бюджета для обеспечения устойчивого исполнения их бюджетных обязательств.
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