The bloc is considering limiting Russian visa holders’ travel to the country that issued their visa rather than allowing them to move freely across the Schengen zone.
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