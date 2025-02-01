Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 771 подписчик

Русских парней в Челябинске осудили, таджиков отпустили: опять вмешались Бастрыкин и СК. Остальные будут «чесаться?»

Русских парней в Челябинске осудили, таджиков отпустили: опять вмешались Бастрыкин и СК. Остальные будут «чесаться?»

БлокнотРУ Когда русские молодые ребята дали отпор и показали детям «ценных специалистов» то место, где они должны быть всегда, то, как это часто бывает их обвинили чуть ли не в «русском нацизме», задержали, а азиатских отморозков в итоге отпустили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх