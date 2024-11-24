Во фронтовой Купянск возвращаются жители – встречать Россию

Николай Большаков 23 ноября 2024 г. На Купянском направлении в последние пару недель резко активизировались боевые действия – после внезапной атаки российских штурмовиков, прорвавших оборону ВСУ и сходу захвативших железнодорожную станцию «Кулагово», на которую и опирались в своём последующем наступлении.
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