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Русский Днепропетровск

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Во фронтовой Купянск возвращаются жители – встречать Россию

Николай Большаков 23 ноября 2024 г.   На Купянском направлении в последние пару недель резко активизировались боевые действия – после внезапной атаки российских штурмовиков, прорвавших оборону ВСУ и сходу захвативших железнодорожную станцию «Кулагово», на которую и опирались в своём последующем наступлении.

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