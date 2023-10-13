Нужен ли России альтернативный зерновой коридор через Иран?

Очередное осложнение ситуации на Черном море, к которому привело получение ВСУ морских дронов-«камикадзе», дальнобойных британо-французских крылатых ракет и, вероятно, американских баллистических, ставит под вопрос не только положение там всего ВМФ РФ, но и безопасность гражданского судоходства и торговли.