5 причин, почему методы омоложения и коррекции не всегда дают результат

Косметологические процедуры, как инъекционные, так и аппаратные, – это прежде всего воздействие на организм с целью вызвать контролируемое воспаление, активацию метаболических процессов и последующее улучшение качества кожи.
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