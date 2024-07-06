Борьба с ожирением подростков: полный путь к здоровой жизни Ирэн ОрлонскаяВ современном мире проблема ожирения затрагивает значительную часть населения, и статистика свидетельствует о ее распространенности.
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