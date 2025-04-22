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Добрый Мир

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Агент СБУ задержан в Симферополе (ВИДЕО)

Агент СБУ задержан в Симферополе (ВИДЕО)

Задержан житель Симферополя, который по заданию СБУ собирал данные о российских военных объектах.

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