Агент СБУ задержан в Симферополе (ВИДЕО)

Задержан житель Симферополя, который по заданию СБУ собирал данные о российских военных объектах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Флот разгромил секретный штаб командиров НАТО. Русские утюжат "Шторм" в Одессе. Убита лучший дронщик "Азова"*
- "Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских"- Бисмарк о России
- Гарнизон монастыря пал. Одессу атаковали "мотоциклы". "Британцев" бросили в бой. СВОдки с фронта
Свежие комментарии