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Депутат Госдумы Тамара Фролова раскритиковала тамбовское здравоохранение

Депутат Госдумы Тамара Фролова раскритиковала тамбовское здравоохранение

Депутат Госдумы РФ от Тамбовской области, врач высшей квалификационной категории, заслуженный работник здравоохранения Тамара Фролова призвала своих тамбовских коллег «не быть трусами», а открыто говорить о проблемах, существующих в сфере.

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