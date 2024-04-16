Депутат Госдумы Тамара Фролова раскритиковала тамбовское здравоохранение

Депутат Госдумы РФ от Тамбовской области, врач высшей квалификационной категории, заслуженный работник здравоохранения Тамара Фролова призвала своих тамбовских коллег «не быть трусами», а открыто говорить о проблемах, существующих в сфере.
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