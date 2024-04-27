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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Мероприятие ´Неделя нулевого травматизма´.

Мероприятие ´Неделя нулевого травматизма´.

В ГУО ´Детский сад № 26 г.Бобруйска´ прошла Неделя нулевого травматизма.В рамках Недели проведены следующие мероприятия:- разработан план проведения Недели- с участием сотрудников проведен круглый стол и профилактическая беседа с работниками ´Концепция ´нулевого травматизма´ в сфере охраны труда´.

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