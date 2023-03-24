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Контейнеры с грузами для России застряли в порту Антверпена на год

Контейнеры с грузами для России застряли в порту Антверпена на год

Jonas Roosens / Keystone Press Agency / Global Look Press Пять контейнеров индийской фирмы Jindal Stainless, которые должны были привезти в Россию сто метрических тонн нержавеющей стали, застряли на год в бельгийском порту Антверпена из-за санкций.

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