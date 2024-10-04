Специалисты из Москвы восстанавливают больницы и поликлиники Донецка и Луганска

Как московские специалисты восстанавливают медучреждения Донецка и Луганска В рамках соглашений между Москвой и Луганской, Донецкой народными республиками специалисты столицы восстанавливают многоквартирные дома, медицинские и образовательные учреждения, а также инженерные сети в этих регионах.
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