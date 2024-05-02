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Диана Шурыгина призналась, что вызвала полицию для собственной безопасности

Диана Шурыгина призналась, что вызвала полицию для собственной безопасности

Скандальная героиня выпусков программы «Пусть говорят» Диана Шурыгина рассказала, что ее не задерживала полиция — на самом деле девушка сама вызвала правоохранителей и попросила ее забрать «в целях безопасности».

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