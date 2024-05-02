Диана Шурыгина призналась, что вызвала полицию для собственной безопасности

Скандальная героиня выпусков программы «Пусть говорят» Диана Шурыгина рассказала, что ее не задерживала полиция — на самом деле девушка сама вызвала правоохранителей и попросила ее забрать «в целях безопасности».
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