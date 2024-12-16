Мэрджиняну: "Документальные фильмы редко бывают коммерческими. Лучше всего продаются комедии"

Председатель Союза кинематографистов Республики Молдова, кинопродюсер, профессор университета Вирджилиу Мэрджиняну говорит, что «документальные фильмы не являются коммерческими в отличие, например, от игровых фильмов».
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