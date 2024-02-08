Semafor: Карлсон во время поездки в РФ встретился со Сноуденом

В ходе визита в РФ знаменитый журналист из США Такер Карлсон провел встречу с экс-сотрудником Агентства нацбезопасности Соединенных Штатов Эдвардом Сноуденом и американской актрисой Тарой Рид, которая обвиняла президента Джо Байдена в домогательствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии