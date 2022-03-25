Жоан Лапорта: «Большинство хочет выступать за «Барсу». Игрокам нравится клуб, команда, философия»

Жоан Лапорта высказался о возможности приобретения форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда. «Я не хочу говорить о конкретных футболистах, но могу сказать, что мы не будем делать ничего, что могло бы поставить клуб под угрозу.
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