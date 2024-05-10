Минобороны показало кадры освобождения Очеретино

Кадры взятия российскими военными поселка Очеретино в ДНР опубликовало Минобороны РФ.Согласно информации министерства, из-за применения ВСУ множества ударных БПЛА российским бойцам пришлось заходить в поселок малыми группами, используя различные укрытия и окопы.
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