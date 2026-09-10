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Субсидиарная ответственность без срока давности? Как ВС РФ переписал правила игры

Верховный Суд РФ в определении от 10 июля 2026 года по делу № А82-9031/2016 по-новому подошёл к вопросу о начале течения срока исковой давности: если существенные обстоятельства, необходимые для привлечения КДЛ, были скрыты и стали известны кредиторам или управляющему лишь спустя годы, срок может исчисляться именно с этого момента.

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