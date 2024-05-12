Мэр Москвы поблагодарил медсестер за профессионализм, трудолюбие и самоотдачу

Международный день медицинской сестры отмечается 12 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников столичных учреждений здравоохранения и поблагодарил их за профессионализм, самоотдачу и трудолюбие в личном Telegram-канале.
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