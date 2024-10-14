Противотанковый потенциал и послевоенная служба САУ ИСУ-152 Про советские самоходные артиллерийские установки СУ-152 и ИСУ-152, вооружённые танковой модификацией 152-мм гаубицы-пушки обр.
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Противотанковый потенциал и послевоенная служба САУ ИСУ-152 Про советские самоходные артиллерийские установки СУ-152 и ИСУ-152, вооружённые танковой модификацией 152-мм гаубицы-пушки обр.
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