Артисты ансамбля "Новороссия" дали концерт для бойцов группировки "Запад"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Коллектив ансамбля "Новороссия" выступил с концертом для военнослужащих 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", исполнив известные хиты российских авторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым