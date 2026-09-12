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ТАСС

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Артисты ансамбля "Новороссия" дали концерт для бойцов группировки "Запад"

Артисты ансамбля "Новороссия" дали концерт для бойцов группировки "Запад"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Коллектив ансамбля "Новороссия" выступил с концертом для военнослужащих 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", исполнив известные хиты российских авторов.

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