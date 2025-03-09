Килинкаров: Тимошенко уже включилась в борьбу против Зеленского за власть

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко уже начала предвыборную борьбу. Об этом заявил aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, комментируя ее призыв немедленно закончить украинский конфликт и критику главы Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля за желание его продолжать.