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Мировое обозрение

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Первые 3 минуты творения: физики с рекордной точностью измерили первичный газ Вселенной

Первые 3 минуты творения: физики с рекордной точностью измерили первичный газ Вселенной

Международная группа астрофизиков совершила прорыв, который напрямую касается самых первых мгновений существования нашего мира.

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